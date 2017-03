Se va mai intarzia o luna. Motivul pentru care bulevardul Stefan cel Mare nu va fi gata de ziua lui Stefan cel Mare, asa cum promiteau autoritatile - VIDEO

Igor GAMRETCHI, SEF DIRECTIA TRANSPORT, PRIMARIA CHISINAU: "Problema care a aparut cu persoanele cu dizabilitati, intr-adevar a fost pe ultima suta de metri. Proiectul a inceput cand nu era astfel de lege in RM."

Atat timp cat nu exista norme stabilite de lege, nu se poate trece la instalarea pavajului tactic. Asa ca urmeaza ca Ministerul Constructiilor sa includa regulile in lege, iar santierul sa fie deblocat. Municipalitatea spera sa recupereze o parte din timpul pierdut lucrand noaptea.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Faceti dracul in patru, deblocati si gasiti solutia pentru a putea merge inainte sa nu avem si oprirea lucrarilor in mod Oficial de catre institutai de stat. Noi oricum o sa o scoatem in capat pana la sfarsitul verii"

Initial, bulevardul trebuia sa fie gata in primavara acestui an. Termenul a fost prelungit apoi pana pe doi iulie. Atunci Chirtoaca a spus ca vor urma demisii daca lucrarile vor mai intarzia.

31 octombrie 2016

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Pe Stefan cel Mare il comemoram la 2 iulie, scrieti-va data de 2 iulie 2017 si ori este gata pana atunci, ori ne despartim.”

Astazi, Chirtoaca spune ca oricare ar fi fost declaratia de atunci, ea nu poate fi luata in calcul, de vreme ce muncitorii ar fi blocati sa continue lucrarile de o scapare in lege si ca vina nu este a lor. Acum, pe Stefan cel Mare se lucreaza la retelele electrice. Reconstructia bulevardului face parte din proiectul de renovare a trei strazi din centrul capitalei. Proiectul este in valoare de 11 milioane de euro, bani imprumutati de la BERD si BEI.