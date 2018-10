O parte din sinistratii evacuati din blocul de la Rascani, afectat de explozie, se vor putea intoarce in casele lor pana la Craciun. Ce spun cei de la Primarie - VIDEO

In apartamentele de la etajul al 16-lea unde s-a produs explozia, toate usile au fost smulse, iar pe jos sunt imprastiate cioburi de sticla.

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Potrivit salvatorilor, butelia de gaz care a declansat explozia se afla in acest colt al incaperii. In apartamentul in care a avut loc deflagratia nu a mai ramas nimic. Si podeaua a fost distrusa. Pentru ca sa intre in celelate locuinte, salvatorii au instalat un suport de care se agatau si coborau in celelalte apartamente.”

Locuinta in care se afla profesoara de limba romana si baietelul sau de 4 ani, arata infricosator. Tot ce a mai ramas intreg este un dulap plin cu carti si niste fotografii pe jos.

Reprezentantii firmei care se ocupa de lucrari spun ca saptamana aceasta va fi turnat primul planseu, la etajul al 13-lea dupa care acesta va fi lasat zece zile pentru a se intari, ca mai apoi sa fie construite celelalte plansee. Nu se stie cat va dura reparatia in apartamentele distruse. Astazi, autoritatile au anuntat ca in cele mai putin afectate, locatarii vor putea reveni in aproximativ doua luni.





Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Pana la Craciun, in afara de cele zece apartamente unde nu suntem siguri. Patru apartamente suta la suta nu vor putea sa intre, restul vor putea locui pana la Craciun.”

Primaria a alocat anterior zece milioane de lei pentru a le cumpara sinistratilor apartamente noi. Acolo ar fi urmat sa locuiasca temporar. Acum, insa, nu este clar daca asta se va intampla pana la Craciun.



Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Acum sunt propuneri, directia locativ comunala pregateste caietul de sarcini pentru ca daca noi vom lua apartamente noi, trebuie sa indeplinim ulterior lucrari de finalizare.“

Explozia care a ucis cinci oameni si a ranit sapte s-a produs in seara zilei de sase octombrie.