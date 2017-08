Seara magica la Orheiul Vechi. Sute de tineri au vibrat pe ritmurile muzicii, care a rasunat pe malul Rautului: s-au distrat pana in zori, atunci cand a inceput o noua zi de Gustar: “Libertate fara politica“ - VIDEO

“Libertate fara politica, fara reguli, dar in limita bunului simt.”





“Speram sa fie ca in dragoste, prima oara sa placa si apoi sa fie tot timpul.”





“Orice om e vesnic tanar.”

A fost o noapte zbuciumata. Magia Gustar i-a electrizat pe toti atat de tare incat si telefoanele luminau in ritmul muzicii.

“Foarte bine, foarte, foarte.”

“Petrecem timpul frumos, pentru că muzicienii sunt tare buni.“

Toti se simteau deopotriva pe ritmurile pieselor incendiare. Tinerii s-au lasat purtati de acorduri, fara sa le pese de parerea celor din jur. Trupa Gandul Matei a fost cea care le-a facut pielea de gaina tuturor.

“Gustar milioane de procente inainte, un progres pentru Moldova.”

“Felicitări. Un concert deosebit. Sunteţi pentru prima oară aici?- Vorbeşte în italiană. - Aşa şi am făcut.“

In zona camping, atmosfera era ceva mai domoala. Printre corturi, aveai impresia de parca toti s-ar fi strans la cate o sezatoare.

“Stăm aici cu o dispoziţie de minune. E petrecere aici. Atmosferă de vis. Pare ireal. O să le pară rău celor care nu au venit.“

“Ma simt foarte bine, am venit de aseara. E… nu, asta e festivalul care trebuie. - Ati mai lasat paharul jos din mana astazi? - Problema asta, trebuie discutata intotdeauna.”



“Am gustat din toate bunatatile care le-au pregatit antreprenorii nostri. In special burgherii.“



Ianus Cusnir a venit cu bucataria de acasa si si-a rezervat o noapte intreaga ca sa gateasca renumitul pilaf uzbec.



“Sa nu fiti uimiti da ce o sa vedeti aici o sa va uimeasca. La 3. Unu, doi, trei.”



Ianus CUSNIR: “Urmeaza inca 6 ore de pregatie, intr-un final dupa ce o sa fie in stare ok, pilaful o sa fie gata. - O sa fie in loc de supa pentru mahmureala. - Nu, chestia ceea, eu in realitate arat altfel.”

Dimineata la masa se va aduna multa lume, ne asigura Ianus.

Ianus CUSNIR: ”- Noi suntem 20. - Si unde sunt restul? - Restul sunt la concert.”

Festivalul Gustar nu a tinut cont de varsta. Rebeli au fost si cei trecuti de prima tinerete, care insa nu s-au incumetat sa ramana peste noapte.

“Acasa e mai bine. Uuuuu”

“Patul e mai comod acasa. - Si aici? - Aici in sanul naturii. - Nu ne permite varsta, sanatatea.”

“-Pisca tantarii? - Da, credca da, nu stiu, nu ne-au incercat pe noi.”

Festivalul a continuat si astazi. Ziua a fost incarcata cu excursii, masterclassuri si alte activitati. Mancare si bautura a fost din belsug, iar distractiile pentru pici - nu au lipsit nici ele. Pretul de intrare pentru o zi a fost de 100 de lei. Anul acesta, Gustar a revenit la locatia sa initiala, dupa ce anul trecut fusese organizat in apropierea satului Furceni. Festivalul se afla la cea de-a saptea editie.