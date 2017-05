Secretarul Consiliului Municipal isi va petrece urmatoarea luna in penitenciarul 13. Procuror: "Exista si probe video" - VIDEO - VIDEO

Procurorii il acuza pe secretarul Consiliului Municipal ca ar fi luat mita in repetate randuri de la proprietarii unor firme in schimbul anumitor servicii, ca de exemplu, examinarea proiectelor lor la Consiliul Municipal in regim de urgenta sau chiar influentarea alesilor locali sau a responsabililor din cadrul primariei.

Eugen BALAN, PROCUROR "El era veriga dintre agentii economici. Suma variaza de la 200 de euro pana la 2000 de euro."

Procurorii spun ca dosarul a fost pornit inca in luna ianuarie, timp in care au fost adunate mai multe probe.

Eugen BALAN, PROCUROR "Exista si probe video..., care vor fi facute publicitatii ca sa va convingeti de acest fapt..."





Astazi, Didenco, care pana acum ar fi refuzat sa depuna marturii in fata oamenilor legii, a primit 30 de zile de arest in penitenciarul 13. Avocatul sau insa sustine ca va contesta decizia la Curtea de Apel, mai ales ca Didenco ar fi grav bolnav.

Silviu BURLACU, AVOCAT "El este bolnav de diabet zaharat si este cardiac, salvarea a fost chemata la CNA... si inca acum sa stea in penitenciarul 13..."

Valeriu Didenco are 60 de ani si este secretarul Consiliului Municipal Chisinau din ianuarie 2008. El detine o casa luxoasa in cartierul Telecentru al capitalei. Potrivit declaratiei de avere, imobilul are o suprafata de 181 de metri patrati si ar fi fost cumparat in 2009, valoarea cadastrala fiiind de 1 milion si jumatate de lei. Anterior, Didenco declara ca a imprumutat bani de la sora sa pentru a-si cumpara casa. Didenco mai are un apartament, dar si o masina de model Audi. In dosar mai figureaza 5 oameni de afaceri, printre care si directorul unei fabrici de inghetata. Astazi el a primit 25 de zile de arest.

Vasile DRANGOI, DIRECTOR FABRICA INGHETATA "Ei nu au inteles nimic au intors-o cum au vrut ei... Nu sunt "

Eugen BALAN, PROCUROR "El ar fi vrut un teren in schimbul sa creeze o companie si Didenco sa aiba o cota parte..."

In aceasta schema ar fi implicati si doi alesi locali, Ghenadie Dumanschi si Oleg Oniscenco, care ieri au primit mandate de arest pentru 30 de zile. Ambii se declara nevinovati.