Scheme cu terenuri. Secretarul consiliului primariei Bubuieci si inca o persoana, retinuti de CNA. Prejudiciul se ridica la 1 milion de lei. Primarul de Bubuieci, audiat

Potrivit CNA, secretarul Consiliului ar fi identificat patru loturi, care apartineau Primariei si care trebuiau sa fie repartizate unor localnici. Astfel, secretarul, impreuna cu o alte persoana, ar fi cautat persoane din alte localitati ale tarii, numele si prenumele carora trebuia sa fie identic cu cel al persoanelor care doreau sa procure aceste terenuri.

Dupa ce au reusit sa cumpere loturile, persoanele identificate ar fi facut procuri generale pe numele secretarului Consiliului, iar ulterior acesta le-ar fi vandut unor alte persoane. Suma terenurilor este de peste 700 000 de lei.

Ieri, ofiterii anticoruptie au efectuat perchezitii la domiciliile secretarului Consiliului si a inginerului pentru reglementarea regimului funciar al primariei Bubuieci, dar si la alte persoane vizate in dosar. Tot ieri, procurorii l-au audiat si pe primarul comunei Bubuieci. In prezent, secretarul Consiliului si inca o persoana implicata se afla in custodia CNA, fiind retinuti pentru 72 de ore.

Pe acest caz a fost initiata o urmarire penala, iar persoanele implicate risca o amenda in marime de pana la 117 500 de lei sau cu inchisoare de la 2 la 6 ani, in ambele cazuri cu privarea dreptului de a mai ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.