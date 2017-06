Secretele filtrului de polen, focarul de infectie al masinii care trebuie schimbat mai des decat credeai

Un automobil, ca sa functioneze timp indulengat, are nevoie de filtre pentru tot ce intra in el. Respectiv aer la motor, carburant in injectoare, ulei pe langa pistoane si aer in habitaclu. Cel din urma trece printr-un filtru de polen, numit fiind asa fara motiv concret, deoarece nu filtreaza doar polenul. In engleza i se mai spune si filtru de cabina, o denumire parca mai potrivita, scrie 4tuning.ro

Dar de ce avem nevoie de filtru pentru habitaclu? Ca sa traim mai mult, acesta ar fi un raspuns rapid si simplu. Deoarece, pe vremuri, masinile bagau fortat aer in habitaclu prin intermediul unei aeroterme, dar fara sa filtreze aerul ajuns in interior. Nici dupa ce au aparut primele autoturisme dotate cu aer conditionat, aerul tot nu era filtrat. Pana la sfarsitul anilor '90, cand diverse studii au aratat ca pasagerii din masinile care circula in orase aglomerate sunt mult mai predispusi la aerul poluat si la praf iar numarul cazurilor de soferi care mor din cauza bolilor la plamani era in crestere. Asa a luat nastere filtrul de polen, singura bariera intre aerul de afara si aerul din habitaclu pe care il respiram noi.

Tipuri de filtre





Filtrele de polen sunt de mai multe feluri, fie prin pozitionarea in masina, fie prin materialul din care sunt compuse. In primul rand, trebuie sa stim ca exista filtre de polen externe si interne. Adica filtre care se inlocuiesc prin interiorul masinii, de obicei pe sub torpedou sau in spatele consolei centrale cu aeroterma si filtre externe, pe care le inlocuim din afara cabinei, sub capota motorului. Si cealalta clasificare este facuta din filtre de polen simple, de obicei dintr-un material hibrid textil+hartie si filtre cu insertii de carbon, adica carbune, pentru eliminarea mirosurilor neplacute.

