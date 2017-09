La un buton distanta. Pacientii din sectia de endocrinologie de la spitalul Sfanta Treime vor putea chema asistentele cu ajutorul unui dispozitiv - VIDEO

Prin apasarea unui buton, asa, mai nou, bolnavii vor chema asistentele medicale. Noul sistem instalat in sectia endocrinologie le permite medicilor sa vada in timp real cine are nevoie de ajutor, datorita acestui dispozitiv, pus la mana.

”Noi vedem ecranul si sunt montate ceasurile sub numar de salon.”

Dupa reparatie sectia endocrinologie este de nerecunoscut. A fost schimbat aproape tot, de la mobilier, pana la linoleum si geamuri.

“Bolnavul vine macinat de durerile lui, pesimist si iata cand nimereste in asa conditii ii ridica un pic dispozitia.”

Iar bolnavii nu vor mai sta cate 6 in salon, ci patru. Aceasta femeie in varsta de 60 de ani sufera de diabet zaharat. Ea spune ca anterior cand a avut nevoie de ingrijirea medicilor, nu a fost internata pentru ca nu erau locuri. Acum insa se simte ca intr-un hotel.

”Uitam si de boala cand vedem ca e asa bine/ Era tot vechi, pe unde nu era reparat./Avem si apa calda.”

Traditional, la inagurare nu au ratat ocazia sa vina functionarii de la primarie, care s-au laudat ca reparatia a fost facuta din bani municipali.

Nistor Grozavu, VICEPRIMAR: “Tot timpul este un circuit foarte mare de pacienti. Da, ele sunt 30 de locuri aici dar daca luam cifra anuala este cu mult, mult mai mare.”

Natalia BALTAG, MEDIC ENDOCRINOLOG: “Diabetul si patologia glandei tiroida fac ravagii. O treime, o patrime din pacienti sunt cu diabet zaharat.”

Pentru renovarea sectiei de endocrinologie au fost cheltuiti un milion si noua sute de mii de lei, bani din bugetul municipal, iar trei sute de mii de lei din bugetul instituiei.