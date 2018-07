Sectia de reanimare de la spitalul Sfanta Treime este plina, iar pacientii in stare grava ajung in alte sectii. In afara camerei, medicii recunosc ca este o problema: "In reanimare nu este loc" - VIDEO

PACIENTA: "A fost adusa in stare grava si am intrebat in ce stare se afla si de ce noi stam in acelasi salon. Asistentele mi-au spus ca in reanimare nu este loc."

Ana a ajuns in sectia de Urologie de la Spitalul Sfanta Treime, joia trecuta. Ea spune ca in acelasi salon sunt adusi bolnavi in stare critica si ca se teme sa nu plece din spital cu mai multe boli decat atunci cand a venit.

PACIENTA: "Pe acest pat a mai fost adusa o femeie, in stare grava, a fost operata si ii stateau intestinele afara. A decedat. Seara a venit cineva din rude si le-au spus sa iasa urgent, pentru ca este un microb. Si am intrebat de ce eu stau aici."

Medicii au refuzat sa vorbeasca in fata camerei, cerand sa transmitem o scrisoare oficiala catre institutie, pentru a obtine informatii. Ne-au spus, totusi, ca in sectia de reanimare toate locurile sunt ocupate.

"Cand o sa elibereze un loc la reanimare, ea o sa fie transferata."

Totodata, pacienta s-a plans ca atata timp cat s-a aflat in acest salon, nu ar fi fost facuta o dezinfectare corecta.

"Nu poate fi asa ceva."

Nu am mai putut discuta cu pacienta, intrucat ni s-a cerut sa iesim din sectie.

Cei de la Ministerul Sanatatii au declarat ca nu vor comenta subiectul, intrucat fondatorul Spitalului Sfanta Treime este Consiliul Municipal Chisinau. Sefa Directiei Sanatate, Carolina Olaru, ne-a spus ca nu stie despre aceasta situatie, pentru ca recent a prelaut functia, insa va face investigatii. Dupa ce echipa noastra a mers la spital, rudele pacientei sustin ca bolnavii in stare grava au fost scosi din salon si ca s-a facut curatenie.