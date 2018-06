URMARESTE LIVE. Sectiile de votare din capitala s-au deschis. Prezenta la urne la 08:45 este de 2,5%

UPDATE 9:05













Sectiile de vot s-au deschis la ora 7:00 si se vor inchide la ora 21:00. Pentru ca alegerile sa fie validate, la urnele de vot trebuie sa se prezinte o patrime din alegatori.





Alegerile locale in Chisinau au loc astazi, 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.