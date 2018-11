Sedinta care trebuia sa aiba loc in dosarul tanarului ucis in fata unui club de noapte a fost amanata. Motivul este ca judecatoarea Olga Bejenaru a depus cerere de demisie - VIDEO

Solicitarea ei va fi analizata maine de CSM. Daca este admisa, atunci va fi desemnat un alt magistrat care sa se ocupe de caz. Astazi urmau sa fie audiati martorii.

Tanarul de 30 de ani a fost batut in luna mai si a murit peste o saptamana la spital. Trei sportivi sunt suspectati - Mihai Pargaru si Aurel Ignat care sunt in arest si Eugeniu Deliu care este dat in cautare internationala.