Sedinta CMC, amanata din lipsa de cvorum. Radu: "Nu cred ca problemele politice vor rezolva problemele CMC". Cebanu: "Dupa esecul din data de 19, socialistii ar trebui incorpore sa-si dea demisia"

Inainte de a se incepe sedinta, Ion Cebanu a raspuns acuzatiilor aduse consilierilor liberali de catre socialisti:

Ion CEBANU, CONSILIER PL: "Ce mai cauta ei, socialistii, in acest consiliu? Pentru asta au fost votati de cetateni ca sa nu vina la sedinta? Asta este scopul lor? Niste turuieci de serviciu. Cu asta se ocupa si cu asta s-au ocupat 2 ani de zile. Principalul promotor este Ion Ceban, care s-a vazut primar, numai ca un primar trebuie sa dovedeasca simt de responsabilitate in fata cetatenilor si in fata functionarilor, lucru pe care acesta nu-l are.

Din pacate, asta a fost activitatea timp de 2 ani a acestor oameni. In mod normal dupa esecul din data de 19, ei ar trebui incorpore sa-si dea demisia, iar Dorin Chirtoaca sa revina primar. Dreptatea mai devreme sau mai tarziu, dar ea va triumfa. Societatea trebuie sa-i traga la raspundere pe cei care se fac vinovati de lucruri grave, dar ei o fac pe sfintii. Acesti oameni care isi vad doar de interesul lor de partid, care nu pot sa joace cinstit. Care sunt proiectele timp de 2 ani cu care au venit acesti oameni in fata cetatenilor? Mai multe proiecte importante nu au fost votate din cauza lor."

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: "Astazi la sedinta au venit doar 23 de consilieri, neasigurand cvorumul. Imi pare rau de cele intamplate. Nu cred ca problemele politice vor rezolva problemele CMC. Mai mult ca atat, sunt sigura ca vom avea o conlucrare constructica a CMC impreuna cu executivul municipalitatii si sper eu ca martea viitoare consilierii vor fi prezenti. Sunt probleme urgente care trebuie solutionate.

Eu ma adresez oficial catre consilieri, sa vina marti, deoarece executivul fara consiliu si invers nu poate face nimic. Eu sunt sigura ca absolut toti consilierii sunt consienti ca prezenta loc in aceasta sala este necesara si sunt convinsa ca noi impreuna vom gasi o modalitate de conlucrare. Noi nu o sa scoatem nimic de pe ordinea de zi, poate o sa modificam ceva pana la sedinta viitoare."