Sedinta cu scandal la Curtea de Apel in cazul omorului minorei de la Straseni. Cei trei inculpati au inceput sa injure si sa arunce cu papuci cand au vazut ca sunt filmati

VIDEO IN CURAND

Potrivit lui Gheorghe Cobzac, avocatul unuia dintre inculpati, magistratii de la Curtea de Apel urmau sa examineze ieri in sedinta recursurile depuse de ambele parti privind sentinta emisa de Judecatoria Straseni. In timp ce avocatii familiei victimei au atacat sentinta si cer o pedeapsa mai dura pentru cei trei condamnati, avocatii inculpatilor cer ca acestora sa le fie redusa pedeapsa.

Astfel, in momentul in care cei trei inculpati au fost adusi in sala de judecata, activistul Anatol Matasaru a incercat sa-i filmeze, insa acest fapt i-a enervat pe cei trei. Acestia au inceput sa injure si sa arunce cu papuci.

Agentii de escorta au incercat sa calmeze spiritele, iar magistratii i-au spus activistului sa paraseasca sala de judecata. In cele din urma, sedinta a fost amanata.

Pe 26 aprilie, cei trei adolescenti care in toamna anului trecut au omorat cu bestialitate minora de 14 ani din Straseni au fost condamnati la cate 6 ani si 8 luni de inchisoare. Pedeapsa a fost micsorata de aproape trei ori deoarece sunt minori si si-au recunoscut vina. Magistratii au mai dispus ca parintii tinerilor sa achite mamei victimei prejudicii in valoare de 4 milioane de lei.





Fata de 14 ani a disparut la sfarsitul lunii noiembrie 2016 dupa o plimbare in parc cu niste prieteni, iar in aceeasi zi a fost ucisa de iubitul sau si amicii lui. Abia dupa 6 zile, voluntarii au fost cei care au descoperit cadavrul Cristinei Parhomenco.

Ulterior, cei trei suspecti de 15, 16 si 17 ani au fost retinuti, nu si al patrulea, care are 13 ani si nu poate fi tras la raspundere deoarece este prea mic. Procurorii spun ca expertiza medico-legala a aratat ca fata de 14 ani a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.