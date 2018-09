Sedinta de guvern in teritoriu s-a incheiat cu proteste la Causeni: vanzatorii care activeaza in baza de patenta i-au cerut premierul Filip sa nu mai fie obligati sa-si deschida intreprinderi individuale - VIDEO

“Repede alearga sa votam. Da cand sa faca numai promisiuni.”

“Si domnul Dodon si Lupu a fost si am pus intrebarea. Nu mi-i rusine ca eu vreau si copiii mei sa aiba un viitor mai bun, ca cum copii lor in gradinite, scoli private. Ei se distreaza, dar eu am muncit ca nu am fost nici in Bulgaria. Toata viata am muncit, om negru.”

“Ne ducem peste hotare, ca nu o sa stam aici. O sa lasam copiii si o sa plecam.”

Vanzatorii l-au asteptat afara pe Pavel Filip ca sa isi spuna oful. Au stat ore bune, pentru ca in casa de cultura, premierul invitase cetatenii la dialog. Prim-ministrul a venit cu intreg cabinetul de ministri si spune ca vrea sa afle cu ce probleme se confrunta locuitorii in regiuni. Oamenii au trecut prin detectorul de metale si abia dupa asta au ajuns sa-si spuna pasul oficialilor.

“Uitati-va, deseori se intampla noi barbatii sa mai gresim si sotiille ne dau in judecata si legea spune ca 90 de ore nu ai voie sa te apropii de zile. Domnule, prim-ministru, noi ce facem? Uns a se duca sa curete dintii? Ca este un gospodar, care a gresit in viata.”

Oamenii au vorbit despre lipsa locurilor de munca pentru tineri, drumurile din raion sau finantarea scolilor.

“Cea mai mare durere a noastra este ca 30 de ani in urma s-a inceput constructia unei scoli, dar asa si a ramas in sat.”

“Un cadru didactic are la 18 ore – 3500 de lei, iar un director – acelasi salariu, dar lucrul este imcoparativ, va spun cinstit."

S-au mai plans si de calitatea asistentei medicale, de aprovizionarea cu apa si apeductele care functioneaza prost in sate sau chiar de justitia care ar fi controlata politic.

“Oameniii pleaca peste hotare nu doar din cauza salariilor, dar si a injustitiei.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “Si iarasi acei caare vorbesc de critici. Sa stii ca noi am facut in justitie attea reforme cat nu s-au facut in ultimii 20 de ani.”

Cabinetul de ministri a ajuns astazi la Causeni, dupa doua tentative esuate anterior.

“La o buna parte de intrebari ne-au raspuns, la altele si le-au notat si spun ca o sa ne raspunda la solicitarile respective.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “Este un fel de contact cu autoritatile locale, putin altfel decat se practica anterior, pentru ca inainte mergeau ministrii separati, dar acum venim cu toata echipa guvernamentala.”

Aceste vizite in regiuni ale ministristilor in frunte cu prim-ministrul au devenit obligatorii dupa ce liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, a anuntat la inceputul acestei veri ca va trimite guvernul in sate. Atunci, el spunea ca in felul acesta functionarii vor afla care sunt problemele oamenilor si vor cauta solutii. Opozitia a calificat aceasta miscare ca fiind o operatiune electorala, lucru negat de PD.