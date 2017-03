Sedinta de judecata cu proteste la Curtea de Apel. Cateva zeci de persoane, simpatizanti ai Partidului lui Renato Usatii, au cerut eliberarea din arest a primarului de Basarabeasca - VIDEO

Sedinta de judecata cu proteste la Curtea de Apel. Cateva zeci de persoane, simpatizanti ai Partidului lui Renato Usatii, au protestat in fata instantei cerand eliberarea din arest a primarului de Basarabeasca, acuzat de neglijenta in serviciu. Desi au manifestat timp de 2 ore, instanta i-a mentinut edilului masura preventiva de arest in izolator.