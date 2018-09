Sedinta de judecata in cazul lui Ilan Sor, amanata. Care este motivul

Astfel, instanta de judecata a amanat sedinta pentru data de 19 septembrie, iar pana atunci cererea avocatilor va fi examinata. Nu se stie daca Sor a mers astazi la Cahul.

Avocatii acestuia nu ne-au raspuns la telefon pentru detalii. Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore.

El se declara nevinovat. Primarul de Orhei se va afla sub control judiciar pana cand se va pronunta Curtea de Apel. In februarie, 2018, dosarul lui Sor a fost repratizat la Cahul, iar pana in prezent au avut loc doar trei sedinte de judecata.