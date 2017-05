Sedinta de judecata la Curtea de Apel in cazul lui Nistor Grozavu: avocatii cer ca viceprimarul sa fie eliberat din arest la domiciliu - FOTO

Viceprimarul Nistor Grozavu a fost retinut in dosarul cu parcarile cu plata. Potrivit Centrului Anticoruptie, viceprimarul Nistor Grozavu ar fi semnat contractul cu firma austro-ungara, ce urma sa gestioneze parcarile cu plata din oras, fara aprobarea CMC, iar licitatia ar fi fost trucata. Atat Grozavu, cat si restul banuitilor au facut parte din comisia care a aprobat contractul cu firma ce urma sa construiasca parcarile cu plata.

Seful directiei transport Igor Gamretki, un fost consilier municipal, milionarul Alexandru Pincevschi si reprezentantii a 3 firme de parking sunt cercetati in acelasi dosar.

In total, in acest dosar, figureaza 11 banuiti, dintre care 4 sunt cercetati in libertate. Printre ei se numara si milionarul Alexandru Pincevschi care saptamana trecuta a fost plasat din arest in izolator in arest la domiciliu pentru ca ar fi colaborat cu ancheta, dar si seful de la Cale Ferata Iurie Topala, cercetat in libertate.