Sedinta de judecata la care urma sa fie validat mandatul primarului ales al capitalei, Andrei Nastase, din nou amanata - VIDEO

“Jos Mafia”





“Ei sunt controlati de mafie, nu sint, oameni, nu tin cu poporul, noua o sa ne crape rabdarea.”





“Dodon este tradatorul natiunii. Dodon si cu Plahotniuc – la puscarie.”

Sedinta de la Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Centru a fost amanata repetat. De aceasta data, un membru al Consiliului de Circumscriptie Chisinau a cerut recuzarea magistratului. Vitalie Miron considera ca judecatorul s-a implicat in chestiuni care nu privesc aceasta cauza intrucat a adus in discutie si incalcarile facute de socialisti in ziua scrutinului.

“Pe site-ul socialistilor este acest indemn de a iesi la vot.”





“Magistratul nu trebuie sa fie impartial si independent, dvs am impresia ca va expuneti pe fondul cauzei.”

Solicitarea a fost admisa, iar cei din sala au izbucnit.

“Rusine.”

“Hotii.”

Indignati, manifestantii au pornit la pas spre primaria Chisinau, acolo unde are loc sedinta Consiliului Municipal. Noul magistrat urmeaza sa stabileasca o alta ora sau zi pentru a relua procedura.

Nici astazi Andrei Nastase nu a fost prezent la sedinta de judecata, fiind plecat la Viena unde a avut o intalnire cu autoritatile locale de acolo. Intr-un clip video postat pe facebook, el a spus ca justitia este controlata de mafie.

Si vinerea trecuta, sedinta de judecata a fost amanata. Atunci, pentru ca la Curtea Suprema erau pe rol doua contestatii depuse de socialisti. In cele din urma, una a fost respinsa, iar cealalta - partial admisa.

O alta problema expusa de magistrat atunci era faptul ca nu el nu avea pe masa procesele verbale de la primul tur de scrutin. Potrivit legislatiei, validarea mandatului de primar are loc in 10 zile din momentul in care CEC-ul se adreseaza in instanta. Andrei Nastase a fost ales primar al capitalei in urma turului de de scrutin, desfasurat pe 3 iunie.