Sedinta in cazul primarului suspendat, intrerupta: avocatii lui Dorin Chirtoaca au cerut sa faca cunostinta cu toate probele video din procesul verbal in care Grozavu si Gamretchi depun marturii

Totul pentru ca avocatii lui Chirtoaca au cerut sa faca cunostinta cu toate probele video din procesul verbal in care Grozavu si Gamretchi depun marturii impotriva primarului suspendat pentru a sti ce intrebari acestora sa le adreseze.

De cealalta parte procurorii spun ca astfel avocatii vor sa tergiveseze procesul de judecata. Dorin Chirtoaca a spus astazi ca dosarul sau este compromis si a facut o paralela cu dosarul lui Navalinii impotriva Rusiei.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: "Am solicitat astazi instantei de judecata sa-mi ofere posibilitatea ca printr-o cerere sa-mi expun argumentele a tot ceea ce s-a intamplat din 25 mai, de la retinere si pana in prezent, precum si modul in care s-a desfasurat procesul cu incalcari, cu ilegalitati.

Avocatii au cerut ca sa fie prezentate toate materialului dosarului, anume acela deschis in 2015. Pentru ca dosarul care ma priveste a fost scos in mod selectiv din cel din 2015, a fost scos pe 12 iulie 2017 si pus doar ceea ce a dorit urmarirea penala. Dupa ore de dezbateri, cu greu s-a permis sa avem acces la acele materiale. Au fost prezentate in mod selectiv unele materiale. A fost admisa cererea cu privire la cunoasterea materialelor initiale din dosar si nu doar cele prezentate selectiv de procuror.

Poate sa-i audieze pe toti, dar in calitatatea lor initiala, de complici, invinuiti. Cum poate fi martor persoana despre care se spune ca in complicitate am fi impartit ceva. A si depus ( despre Igor Gamretki ) cerere in instanta de judecata pentru a fi restabilit la serviciu, ceea ce este absurd. Instanta poate sa nu dea pedeapsa, insa sa interzica persoanei sa ocupe careva functii publice, iar aici e invers. A primit o pedeapsa formala, in ce consta aceasta pedeapsa? S-a procedat astfel pentru ca sa fie o invatatura pentru ceilalti. Vreti sa scapati? Veniti, va inchinati, va puneti in genunchi, iar noi dupa aceea o sa va netezim pe cap si o sa va dam o pedeapsa pe cale formala. Nu vreti sa acceptati, sa mergeti pe varianta noastra, atunci o sa fiti terfeliti prin instanta pana la urma. In fata sistemului, in fata guvernarii, este vorba despre PD, PSRM, PPEM, respectiv domnii Plahotniuc, Dodon, Leanca si ceilalti cu Plahotniuc in frunte. Este evident acest lucru."

Primarul suspendat este cercetat pentru trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. Recent acesta a fost recunoscut in calitate de banuit intr-un dosar pornit pe abuz de serviciu. In ambele cazuri el se declara nevinovat.