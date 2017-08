Sedinta la Curtea de Apel in dosarul lui Platon: avocatii omului de afaceri cer achitarea clientului lor si acuza procurorii si judecatorii ca au comis zeci de incalcari - VIDEO

La un an de cand Veaceslav Platon a fost extradat, la Curtea de Apel a avut loc o noua seditna de judecata in dosarul in care omul de afaceri a fost condamnat la 18 ani de inchisoare de prima instanta. Avocatii lui Platon cer achitarea clientului lor si acuza procurorii si judecatorii ca au comis zeci de incalcari.