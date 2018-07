Sedinta saptamanala a Primariei, amanata. Rand pe rand, functionarii au parasit sala. Codreanu: "O sa fiu succint. Ne auzim" - FOTO

Traditionala sedinta a serviciilor Primariei, care urma sa aiba loc in aceasta dimineata... a fost amanata.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: "O sa fiu succint. Sedinta de astazi nu va avea loc. De ce? O sa va spun mai tarziu. Va doresc o saptamana frumoasa. Toate lucrarile care trebuie sa fie facute, o sa fie facute saptamana asta si cele legate de drumuri. Ne auzim."

Potrivit martorilor, in aceasta dimineata usa Primariei era incuiata.

Ruslan Codreanu a fost numit viceprimar pe probleme sociale in luna noiembrie, printr-o dispozie a lui Nistor Grovazu aproape in acelasi timp cand Silvia Radu a devenit primar interimar. Alegerile din 3 iunie din Chisinau, castigate de Andrei Nastase au fost declarate nule de catre instanta de judecata, din cauza unui live facut de Nastase in care acesta indemna oamenii sa iasa la vot.