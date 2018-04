Sediul unui departament al Apa Canal a fost spart in aceasta noapte. Herta: "Am avut oaspeti. Nu au fost luate careva lucruri de pret" - FOTO

Totul s-a intamplat la sediul departamentului Mentenanta din cadrul „Apa Canal Chisinau”. Angajatii Apa Canal au ajuns la munca in aceasta dimineata si au vazut ca ceva nu este in regula, pentru ca usa de la intrare era fortata. Speriati, acestia au facut un apel la 112. In scurt timp, la fata locului au ajuns oamenii legii care au verficat birourile.

In urma verificarilor, oamenii legii spun ca nu au fost inregistrate pagube.





Politistii urmeaza sa verifice imaginile de pe camerele de supraveghere instalate in preajma, pentru a stabili toate circumstantele in care s-a produs incidentul.

