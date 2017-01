Politia ramane fara politisti. "Nu sunt remunerati pe masura". Proiectul autoritatilor de a-i face sa ramana in sistem: "Cei care vor contribui la incasarea amenzilor vor avea adaos la salariu"

Alexandru PINZARI, sef IGP: "Cea mai mare problema sunt salariile si conditiile de munca. Bugetul nu ne permite sa rezolvam toate problemele.

Am vorbit de mai multe ori ca politistii nu sunt remunerati pe masura, am sensibilizat ministerul nu numai odata, stiti care este atitudinea domnului Jizdan in privinta salarizarii neadecvate, s-a muncit mult pe aceasta dimensiune si poate ca avem si primele rezultate.





Anul acesta agentii de constatare care vor contribui la incasarea amenzilor la bugetul de stat vor beneficia de un procentaj oarecare, acum suntem la elaborarea mecanismului, dar estimativ, agentii de constatare vor avea un adaos la salariu in suma de 25 la suta din amenzile incasate.

Tot odata sunt preconizate si majorarea salariilor gradual."