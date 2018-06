Sefa de FISC in bloc de judecatori - Rise.md

Sefa Directiei deservire fiscala Buiucani, Albina Iscova, urmeaza sa se mute cu traiul intr-un apartament nou de 80 de metri patrati care costa aproape un milion de lei. In acte proprietara locuintei este mama functionarei - Raisa Iscova, care are 67 de ani. Respectiv, imobilul nu se regaseste in ultima declaratie de avere si interese personale a sefei de la fisc, scrie rise.md