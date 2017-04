Sefii a doua companii de constructii, care au castigat licitatii organizate de Consiliul raional Criuleni, au fost retinuti

Presedintele raionului Criuleni a fost retinut ieri de CNA si procurorii anticoruptie in cadrul unui dosar de abuz in serviciu. Acesta este banuit de trucarea unor licitatii, desfasurate in cadrul unor proiecte finantate de UE, prin favorizarea unor agenti economici in interes personal si material.

Potrivit materialelor cauzei penale s-a stabilit ca, in primavara anului 2015, Consiliul raional Criuleni a fondat intreprinderea Municipala ”Edilitate Criuleni”, drept parte a proiectului ”CBCRurWaste”, finantat de Uniunea Europeana, cu scopul gestionarii procesului de colectare, sortare si presare a deseurilor solide din raion. in calitate de presedinte al Consiliului, banuitul ar fi solicitat tuturor conducatorilor institutiilor de invatamant din unitatea administrativa ca lucrarile ulterioare sa fie efectuate prin intermediul companiei municipale ”Edilitate Criuleni”. insa, dupa ce a fost desemnata castigatoare a licitatiei de achizitionare a serviciilor de reparatie, intreprinderea municipala ”Edilitate Criuleni” a incheiat un contract de subantrepriza cu compania ,,Crioleal-Com” SRL, condusa de fiul presedintelui Consiliului. Anterior, compania mentionata a fost detinuta de insusi presedintele raionului. De asemenea, presedintele raionului Criuleni se mai banuieste ca, urmarind scopuri personale si materiale, ar fi promovat un agent economic pentru proiectarea lucrarilor de reparatie a drumului M21-L352-L314 Cruglic-Ohrincea-Javreni.

In pofida faptului ca lucrarile erau déjà efectuate, presedintele raionului Criuleni, in calitate de sef al grupului de lucru si in complicitate cu ceilalti membri, ar fi desemnat in calitate de castigator al licitatiei compania "Intexnauca" SA. Urmarirea penala in prezenta cauza a fost pornita la 20 aprilie 2017 de organul de urmarire penala al Centrului National Anticoruptie.