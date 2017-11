Investigatie ZdG. Sefii de la CNA conduc bolizi de lux sau locuiesc in apartamente de milioane, multe dintre ele scrise pe numele rudelor - VIDEO

Cu un salariu de 20 de mii de lei, seful Serviciului prevenirea si combaterea spalarii banilor, Vasile Sarco a reusit sa construiasca, impreuna cu sotia, doua imobile de lux la Bubuieci. O casa, cu doua niveluri, se inalta pe un teren cu o suprafata de 8 ari, care a fost cumparat in 2006. Pe un teren din apropiere, Sarco a mai ridicat o casa pe care a vandut-o in 2013 parintilor sai.

Tranzactia nu apare insa in declaratia cu privire la venituri si proprietate depusa in 2013. Pe langa imobil, sotii Sarco conduc si automobile de lux – o Toyota Rav 4 din 2014 si o Toyota Hilux. Pentru Ziarul de Garda, Vasile Sarco a declarat ca masinile ar apartine unor rude si le foloseste cand are nevoie. Si seful Directiei generale securitate si resurse umane, Tudor Gabura, traieste bine.

El locuieste intr-un duplex multietajat cu o suprafta de peste 220 de metri patrati, intr-un cartier rezidential din Chisinau. Potrivit Ziarului de Garda, familia Gabura mai detine alte 3 apartamente, doua dintre ele procurate in 2016, dar si o casa de locuit, la tara, mostenita in 2013.

Pentru Ziarul de Garda, Tudor Gabura a declarat ca locuinta sa are statut de apartament la sol si ca a fost procurat din surse financiare obtinute prin mostenire si din vanzarea unui apartamentul, la fel, mostenit in 2004.

Un alt angajat al CNA, Iurie Ciorba, seful adjunct al Directiei Generale Combaterea Coruptiei a indicat in declaratia sa de avere de anul trecut patru automobile, dintre care doar doua sunt in proprietatea sa: un Land Rover Defender 110, fabricat în 2000 si cumparat in 2010 cu doar 9 mii de lei si o Toyota Hilux, fabricata in 2005.

Alte doua automobile de lux conduse de angajatul CNA, apartin tatalui acestuia - o Toyota RAV 4 fabricata si cumparata in 2012 si o Toyota Land Cruiser fabricata in 2011. Iurie Ciorba a declarat pentru Ziarul de Garda ca Toyota Land Cruiser fost procurata de tatal acestuia, iar Toyota RAV 4, desi la fel apartine tatalui, a fost cumparata din banii fratelui.

Si locuinta sotilor Ciorba nu este, oficial, a lor. Acestia locuiesc intr-un apartament de 103 m.p., dobandit in 2013 „cu drept de abitatie”.Recent CNA a publicat un video, in care se spune ca averile scrise pe rude este un act de coruptie.

Victor MOSNEAG, JURNALIST: “Am incercat sa demonstram ca si la CNa exista persoane care traiesc dupa modelul personajului din acel spot. Am reusit sa gasim masini care nu sunt declarate, case care au fost construite de angajatii CAN pe banii rudelor, masini care sunt inregsitrare pe socri tati, frati.”

Nu am reusit sa discutam direct cu cei vizati in investigatia celor de la Ziarul de Garda. Reporterii de acolo ne-au spus ca au comunicat cu ei prin scrisori.