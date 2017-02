Seful adjunct al Centrului pentru Combaterea traficului de fiinte umane al IGP, retinut intr-un dosar de coruptie

Iurie Podarilov a fost retinut astazi in dosarul in care este vizat si un ofiter de urmarire penala din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de fiinte umane care ar fi cerut 30 de mii de euro de la o persoana pentru a inceta urmarirea penala pe numele unei rude.

Ieri, ofiterul de urmarire penala a fost prins in flagrant de ofiterii SPIA si procurori, in timp ce primea o transa de 10 mii de euro. Procurorii urmeaza sa stabileasca daca in schema au mai fost implicati angajati ai institutiei. Daca va fi gasit vinovat, angajatul ministerului de interne ar putea sa se aleaga cu o pedeapsa de inchisoare de pana la 15 ani.