Seful adjunct al IGP nu ar fi raportat doua apartamente in declaratia de avere. Apartamentele ar fi fost procurate de parintii lui Cavcaliuc si daruite nepotilor. Investigatie Rise - VIDEO

Gheorghe Cavcaliuc nu ar fi declarat doua apartamente. Unul, de 58 de metri patrati, se afla pe strada Bucuriei, iar al doilea, care are o suprafata de 91 metri patrati, este pe strada Ceucari. Locuintele au fost facute cadou celor doi fii ai lui Cavcaliuc de 8 si 11 ani, de catre buneii lor. La 3 luni de la donatie, apartamentul de pe strada Ceucari a fost vandut, se arata in investigatia realizata Rise, iar banii obtinuti in urma vanzarii tot nu au fost raportati in declaratia de avere.

"- De ce nu ati declarat? - Eu nu am apartamente."

La o saptamana dupa ce a facut aceste declaratii, seful adjunct al Inspectoratului General de Politie depune repetat o declaratie de avere, in care deja este indicat ca acesta detine una dintre cele doua locuinte. Totodata, in document apare inca un apartament, obtinut in acest an.

Reporterii de la RISE mai spun ca acum trei ani parintii lui Gheorghe Cavcaliuc au cumparat 3 apartamente in acelasi bloc de pe strada Bucuriei, iar in prezent doar unul a ramas in proprietatea lor. In acesta, isi are oficiul fosta sotie a lui Cavcaliuc, care este notar. Pentru cele trei locuinte, parintii lui Gheorghe Cavcaliuc ar fi platit atunci 125 de mii de euro.

Din delcaratiile de avere din ultimii ani reiese ca Gheorghe Cavcaliuc a avut un salariu de aproximativ 7 mii de lei pe luna, in 2012, iar cinci ani mai tarziu, in 2017, a fost remunerat cu cate 20 de mii de lei pe luna. Totodata, potrivit documentelor, acesta detinea pana in 2014 un apartament, un beci si un spatiu comercial. Apoi, insa, toate acestea nu s-au mai regasit in urmatoarele declaratii de avere.

Acum 15 ani, Gheorghe Cavcaliuc si-a inceput cariera ca inspector la politia criminala din Straseni. In 2015, a fost numit sef adjunct la Inspectoratul General de Politie.