Seful Apa-Canal Constantin Becciev, suspendat din functie, a fost demis ilegal, a decis Curtea de Apel

Constantin Becciev a fost demis acum jumatate de an si restabilit in februarie. Ulterior insa a fost suspendat din functie, fiind cercetat pentru abuz in serviciu, dupa s-a aflat despre luxul din biroul sau.

Potrivit procurorilor, Becciev ar fi favorizat firmele administrate de fiica sa de la care cumpara bunuri la preturi majorate. Bugetul intrepinderii a fost prejudiciat cu circa doua milioane de lei. Daca va fi gasit vinovat, Becciev risca pana la 6 ani de inchisoare.