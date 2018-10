Seful CNA si guvernatorul BNM vor fi audiati astazi in Parlament privind furtul miliardului

Saptamana trecuta, Procurorul General i-a trimis o scrisoare presedintelui Parlamentului prin care anunta ca refuza sa fie audiat in plen.



In scrisoarea transmisa lui Candu, Eduard Harunjen sustine ca nu poate sa vina in Parlament pentru audieri privind furtul miliardului pe motiv ca institutia pe care o conduce este independenta.





In schimb, Harunjen afirma ca seful CNA poate fi audiat si ca acesta ar putea prezenta un raport despre activitatea Agentiei pentru Recuperarea Bunurilor Infractionale.

Dupa Harunjen, si directorul CNA i-a trimis o scrisoare lui Candu prin care a cerut ca audirile sa fie amanate pentru o alta data.

Acum doua saptamani, socialistii au cerut ca guvernatorul BNM, seful CNA si Procurorul General sa prezinte in legislativ date despre recuperarea miliardului disparut din sistemul bancar si sa ofere deputatilor acces la raportul Kroll 2. Cu 52 de voturi pentru, propunerea socialistilor a fost acceptata.

In decembrie, BNM a publicat o sinteza a raportului Kroll 2, iar in martie documentul final, care a fost transmis organelor de ancheta. Raportul descrise schemele prin care 50 de companii din grupul Shor au luat imprumuturi de la BEM, Banca Sociala si Banca de Economii, precum si perioadele in care au fost acordate creditele.

Acum doua saptamani, presedintele Parlamentului a declarat la Washington ca 90 la suta din banii furati din sistemul bancar din Republica Moldova au fost identificati. Deocamdata, insa, niciun leu nu a fost recuperat si nimeni nu a fost pedepsit pentru furt. Ilan Shor, condamnat in acest dosar de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare se afla in libertate pentru ca asteapta decizia Curtii de Apel.