Seful de directie de la CNA cu firma „ascunsa” a revenit la serviciu - ZdG.md

Dupa ce au fost audiate circa 40 de persoane, inclusiv functionari publici, iar seful a fost supus testului cu poligraful, Procuratura Anticoruptie (PA) a ajuns la concluzia ca Igor Carlasuc, seful Directiei Generale Asigurare Operativa (DGAO), nu ar fi controlat din umbra firma „Tuleibici" SRL. Desi a refuzat sa deschida un dosar penal, PA a confirmat ca SRL-ul este fondat de sora lui Carlasuc si a fost administrat de sotia acestuia, ca are sediul in casa familiei sale si ca Directia in care activeaza functionarul a fost implicata in dosarele penale ce vizeaza agentii economici din dosarul licitatiilor trucate in Educatie

Totodata, in ordonanta prin care se refuza inceperea urmaririi penale nu se face vreo referire la faptul ca Alexandru Crasovschi, administratorul „Tuleibici” SRL, este finul lui Carlasuc, dar si la faptul ca seful de la CNA a folosit telefonul de serviciu pentru a recruta angajati la aceasta companie, despre care sustine ca nu ar controla-o.

La 4 mai, curent, in ziua in care ZdG publica o ancheta despre firma ascunsa a sefului de Directie de la CNA, institutia anunta ca l-a suspendat din functie pe Igor Carlasuc si ca Directia Securitate Interna (DSI) a initiat o ancheta de serviciu pe numele sau.

„Pentru examinarea impartiala” a cazului, sustine CNA, a fost sesizata PA, la adresa careia au fost remise materialele anchetei. in mai putin de o luna, insa, Carlasuc a revenit la conducerea DGAO. Se intampla dupa ce, la 31 mai, seful adjunct al PA, Adrian Popenco, a refuzat inceperea urmaririi penale, invocand ca aceste actiuni ale functionarului nu intrunesc elemente ale infractiunii.

Noua ani pentru perfectarea documentelor

In plin scandal al licitatiilor trucate in Educatie, cand 16 persoane au fost retinute fiind banuite intr-un dosar de aranjare a licitatiilor privind achizitionarea produselor alimentare pentru scoli si gradinite, pe piata apare o companie noua, „Tuleibici” SRL.

Firma, fondata inca in 2004 de Irina Radu, sora sefului de la CNA, si administrata pana in 2008 de Margareta Carlasuc, sotia acestuia, incepe a castiga contracte cu statul abia in ianuarie 2017. in ultimii noua ani, administrator al firmei este un angajat al Bancii Nationale din Moldova (BNM), Alexandru Crasovschi, finul lui Igor si Margareta Carlasuc.

