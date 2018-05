Seful de la CNA, Bogdan Zumbreanu, are o adjuncta. Lidia Chireoglo a fost desemnata de parlament in functia de vicedirector la Anticoruptie

Chireoglo a fost numita in urma unui concurs. Aceasta are 37 de ani, este absolventa a facultatii de drept economic a ULIM si are o experienta profesionala de 13 ani in domeniul jurisprudentei.

Legea spune ca directorul CNA este asistat de doi adjuncti. Prin urmare va mai fi organizat un concurs pentru ocuparea celui de-al doilea post de vicedirector.