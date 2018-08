Seful de la Regia Transport Electric, despre troleibuzul de pe ruta nr. 7 din capitala, care a fost avariat ieri, dupa ce a derapat si a doborat un pilon: "Carosabil umed si viteza"

Dorin Ciornii, ÎM „Regia Transport Electric Chişinău”: "Un troleibuz a doborat un pilon. O femeie si un copil, transportate la spital. Au fost examinate si nu au fost internate. Politia investigheaza cazul: carosabil umed si viteza."

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR: "Care este cauza? Sa va informati si sa ne spuneti."

Ieri, troleibuzul in care se aflau in jur de 15 persoane a intrat intr-un pilon, pe o strada din sectorul Rascani al capitalei. In urma incidentului, parbrizul troleibuzului a fost spart, iar o femeie si copilul ei au fost transportate la spital.