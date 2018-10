Seful Directiei constructii capitale din Chisinau si-a dat demisia dupa ce primarul interimar a pornit o ancheta. Ruslan Codreanu il acuza de iresponsabilitate - VIDEO

In luna februarie, Directia Constructii Capitale a inceput sa repare acoperisul cladirii de pe strada Cojocarilor, unde isi are sediul Asociatia Invalizilor. Insa nici pana astazi institutia nu a fost acoperita, asa ca in tot acest timp a nins si a plouat in interior.

Mircea BUSTIUC, PRIM-VICEPRESEDINTELE SOCIETATII INVALIZILOR: “Acest tavan a fost reparat, deja vedeti cum e, peretii necesita schimbati, usile sunt umflate nu poti sa le inchizi, si nu putem sa activam vine frigul.”

Angajatii Asociatiei se plang ca nu pot munci in conditii normale din cauza peretilor plini de mucegai si a bucatilor de tavan care stau sa cada. Din acest motiv cei din conducere s-au adresat primarului interimar, iar Ruslan Codreanu a cerut sa fie creata o comisie care sa investigheze acest caz.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “Am constatat o situatie dezastruoasa si lipsa de responsabilitate din partea angajatilor Constructii Capitale.”

Totodata, Codreanu spune ca au fost si alte cazuri cand lucrarile gestionate de Directia Constructii Capitale au inceput cu intarziere, nu au fost incheiate la timp sau au fost efectuate necalitativ.

Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: “In gradinita 152 nu a fost semnat actul de primire predare si pana acum nu e lumina si nici agent termic, la liceul Kiril si Metodiu au fost alocate in iulie, dar au inceput de abia saptamana trecuta.”

Dupa initierea anchetei, seful Directiei, Alexandru Pamfilii si-a dat demisia. Astazi, viceprimarul Nistor Grozavu a mers in inspectie la cladirea unde se afla Asociatia Invalizilor, iar dupa verificari a spus ca nu a gasit nicio incalcare.

Costul lucrarilor de reparatie depaseste 4 miloane de lei, sustine Grozavu, iar cu cei peste 8 sute de mii de lei alocati pentru acest an, nu se putea face mai mult. Viceprimarul mai afirma ca imobilul arata dezastruos si pana acum.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMARUL CAPITALEI: “Daca s-ar fi scurs, tapetul ar fi fost umflat, desigur scurgeri nu pot sa spun ca nu au fost, dar scurgeri au avut loc si de la plaseul precedent. Deci eu nu vad aici o greseala a directiei constructiei capitale.”

Alexandru Pamfilii nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta demisia sa.Angajatii institutiei spun ca au fost nevoiti sa caute o alta incapere pentru a-si putea desfasura activitatea si a ajuta persoanele cu dizabilitati.

Constantin GOSAN, SPECIALIST ASOCIATIA INVALIZILOR: “Am intrebat de ce in timp de iarna descoperiti, au spus ca timp de patru saptamani va fi totul acoperite, cand apelam la antreprenori ne spuneau ca nu au fost transferati banii, de la primarie spunea ca ei taraganeaza asa si nu am gasit unde este dreptatea.”

Totodata, conducera asociatiei spune ca inca din 2017, cand a expirat contractul de locatiune cu primaria, acesta nu a fost prelungit, lucru care ii pune in dificultate in multe situatii.