Seful Directiei Sanatate Chisinau a fost demis. Silvia Radu il acuza pe acesta ca a adus sistemul de sanatate intr-o stare inacceptabila. Moldovanu: "Am s-o atac in judecata, si ma intorc in serviciu" - VIDEO

Mihai MOLDOVANU, ŞEF DIRECȚIE SĂNĂTATE, CHIŞINĂU: "Silvia Radu isi iese din minti, semnand asemenea dispozitii, stiind ca ele sunt ilegale pentru ca si ea este ilegal in aceasta functie, este indamisibil este legea cu privire la functionarul public."

In dispozitia semnata astazi de Silvia Radu se spune ca Mihai Moldovanu a fost demis din functia de Sef al Directie Sanatate pentru ca nu a asigurat buna activitate a institutiilor medicale din capitala. Pe facebook Radu a venit cu precizari.

Ea sustine ca a primit plangeri de la pacienti, dar ca si singura s-a convins de o multime de nereguli. Mihai Moldovanu, care acum este in concediu medical, respinge toate acuzatiile si spune ca nu are de gand sa plece.

Mihai MOLDOVANU, ŞEF DIRECȚIE SĂNĂTATE, CHIŞINĂU: “Am s-o atac in judecata, si ma intorc in serviciu, ea nu este angajatorul meu. Se razbuna pentru ca nu am plecat atunci.”

Decizia Silviei Radu de a-l demite pe Mihai Moldovanu a fost criticata de candidatul PSRM la functia de primar al capitalei. Ion Ceban a scris pe facebook ca este doar una de forma deoarece conform Codului Muncii, Moldovanu trebuia anuntat cu doua luni inainte si ca acum acesta se poate restabili prin instanta de judecata.

Imediat Silvia Radu i-a raspuns lui Ceban, tot pe facebook, precizand ca Moldovanu a fost concediat pe motiv disciplinar si nu e nevoie de cele doua luni. A urma un ping-pong de postari pe facebook intre Radu si Ceban.

Primarul interimar l-a acuzat pe cel care ravneste sa-i ocupe fotoliul ca isi face campanie electorala, iar Ceban a scris ca Radu face gafe si nu stie legea. La inceputul lunii februarie Silvia Radu i-a cerut lui Mihai Moldovanu sa-si de demisia, acuzandu-l ca ar avea o companie care vinde incaltaminte medicala in spitale si ca ar organiza chefuri in institutiile medicale.

In urma unei reforme initiate de Silvia Radu, Directia Sanatate din cadrul primariei Chisinau urmeaza sa fie absorbita de catre Directia asistenta sociala. De cand a ajuns in fotoliul de primar de Chisinau Radu a demis pretori, mai multi sefi de directii si intreprinderi municipale.