Seful IGP sustine ca membri ai partidului lui Renato Usatii sunt cei care ar fi impartit pliante si ar fi instalat boxele si banerele cu mesaje care il prezinta intr-o lumina proasta pe liderul PPDA. Pinzari: Avem interceptari telefonice

STIREA SE ACTUALIZEAZA.

Alexandru PINZARI, SEF IGP: "La 30 iulie s-au desfasurat un mititng de protest organizat de catre partidele de opozitie. Politia a sigurat ordinea publica ca de fiecare data. Noi, cei care oferim ordine publica si securitate cetatenilor nu ne vom lasa atrasi in jocurile politice ale unor actori care vor sa castige puncte electorale pe seama celor care le apara parintii, dar si pe ei personal. Sunt regretabile acuzatiile total nefondate si manipulatorii lansate de unii lideri politici potrivit carora politia ar fi implicata in jocuri politice.

In posesia noastra au intrat mai multe materiale pe care le investigam in prezent printre care si cateva interceptari audio. Este vorba despre discutiile telefonice intre doua persoane, membri ai partidului condus de Renato Usatii. Cei doi au vorbit despre organizarea unor actiuni cu tenta de provocare care urmau sa aiba loc in noapte precenta protestului. Deocamdata decurg investigatii in baza probelor acumulate ca sa putem stabili exact despre ce este vorba. Cert este ca a doua zi dupa discutiile celor doi au fost instalate boxe pline cu scutece de unica folosinta si pliante. A aparut un video in care doua persoane imbracate in veste reflectorizante instalau aceste banere fiind ghidate de un al treilea participant. Politia interprinde masuri pentru identificarea acestor persoane. Este regretabil faptul ca la 31 iulie Andrei Nastase a decis sa acuze politia de cardasie cu acei care au instalat aceste banere."

Ieri, liderul Partidului Platforma Demnitate si Adevar a depus o plangere la politie si a anuntat ca a sesizat ministerul de Interne dupa ce la protestul din 30 iulie, din fata Parlamentului, manifestantii au primit pliante care il prezinta intr-o lumina proasta.