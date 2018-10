Seful Inspectoratului General de Politie spune ca a aflat despre furturile de la Chiscareni nu de la politisti, ci din presa. Alexandru Panzari sustine ca cetatenii nu s-au adresat oamenilor legii - VIDEO

Alexandru PANZARI, SEFUL INSPECTORATULUI GENERAL DE POLITIE: “ Ne-am autosesizat din sursele mass-media. Din pacate cetatenii s-au adresat in presa nu la politie. A venit seful de la SPIA o parte din cele relatate s-au confirmat o parte nu urmeaza sa cercetam si sa venim cu raspuns adaugator. Pasii urmatori ai politiei sunt de a verifica cele relatate despre parti.”

Locuitorii din Chiscareni spun ca timp de doi ani, hotii au furat din peste 40 de gospodarii. Acestia au depus plangeri, insa pana acum nu a fost retinut niciun suspect. Pe de alta parte, oamenii legii sustin ca au deschis o ancheta si incearca sa afle cine terorizeaza satul. Intre timp, la Sangerei a fost deschis un nou sector de politie, unde se vor putea adresa locuitorii din sapte sate ale raionului, nu insa si cei din Chiscareni.

Anatolie REABOI, SEFUL INSPECTORATULUI DE POLITIE, SANGEREI: “ Aici o sa fie politia comunitara. Daca in doua cuvinte, asta inseamna rezolvarea problemelor societatii, nu are importanta e linia politiei sau nu, vine colaboratorul de politie si rezolva problemele din toate domeniile.”

Politistii care au inceput sa lucreze in noile birouri spun ca demult si-au dorit astfel de conditii.

“ Este un vis a oricarui politist, conditii bune de lucru, lucram in proiectul politioei comunitare, sa fim mai aproape de comunitate, daca conditiile de lucru sunt bune inseamna ca si serviciile vor fi bune.”



“ Si tehnica si echipament e foarte bine dupa cum era sectorul vechi, deja dispozitia e la maxim, conditii super.”

Sectorul inaugurat astazi are o suprafata de 335 de metri patrati si a fost deschis cu ajutorul Guvernului SUA, in cadrul proiectului Suport pentru Reforma Politiei in Republica Moldova. Acesta a costat 185 de mii de dolari.

Astazi cei 16 politisti din Sangerei care care au inceput sa lucreze in birouri noi