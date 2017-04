Seful Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova”, Iurie Topala, audiat la CNA in dosarul parcarilor cu plata

Potrivit ofiterului de presa al CNA, Angela Starinschi, Iurie Topala este audiat in calitate de banuit. Urmeaza sa fie audiati toti membrii comisiei de selectare a companiei care trebuia sa se ocupe de parcarile cu plata.





Viceprimarul capitalei, Nistor Grozavu, seful directiei transport, Igor Gamretki, un consilier municipal si reprezentantii a 3 firme au fost retinuti astazi de catre procurorii anticoruptie. Acestia sunt vizati intr-un dosar pornit in cazul parcarilor cu plata care urmau sa fie amenajate in Chisinau.

A fost retinut astazi si Ghenadie Ivascenco, un fost consilier PLDM, care detinea functia de secretar general al grupului de lucru de achizitii publice pentru selectarea companiei pentru amenajarea parcarilor. In total 6 persoane au fost retinute de CNA in dosarul parcarilor cu plata, insa deocamdata nu se stie de ce exact sunt acuzati cei vizati.

In 2015, primaria a semnat un contract cu compania austro-ungara care s-a angajat sa amenajeze parcarile cu plata din capitala. Regulamentul de functionare insa nu a fost deocamdata aprobat de CMC, asa cum prevede legea, prin urmare reprezentantii firmei inca nu au putut sa se apuce de treaba. In prezent, pe rol, in instanta de judecata se afla un dosar civil prin care firma cu parcarile a actionat in judecata CMC-ul. O decizie deocamdata nu a fost luata.

