Trei angajati, printre care si seful Sectiei Ginecologie de la Institutul Mamei si Copilului, demisi dupa ce tanara de 19 ani din Anenii Noi s-a plans ca a avortat singura in toaleta institutiei. Concluziile anchetei celor de la Sanatate - VIDEO

Ancheta comisiei Ministerului Sanatatii arata ca tanara, de 19 ani, intr-adevar a fost indemnata de medici sa procure singura medicamentele, ce i-au provocat avortul. Asta desi preparatul se gasea in institutie. Totusi, in urma investigatiilor responsabilii nu au putut explica cum a fost posibil acest lucru.

Cat despre faptul ca pacienta a avut un avort in toaleta spitalului, responsabilii de la minister spun ca doctorii au doar o parte din vina, pentru ca nu au supravegheat-o suficient. Astfel, cele mai grave incalcari ale angajilor, afirma cei de la minister, tin de etica, atitudine si conduita si, mai putin, de asistenta medicala acordata.

Prin urmare, trei angajati ai spitalului vor fi demisi, iar alti trei au primit mustrari. Totusi, dupa conferinta, responsabilii ne-au spus ca acestia ar putea sa ramana sa munceasca in spital, doar ca in alte functii. Iar dupa ce a anuntat primele sanctiuni, si-a primit pedeapsa, in fata presei, si directorul de la Insitutul Mamei si Copilului, Sergiu Gladun.

Totodata, Ministerul Sanatatii a anuntat ca vrea sa creeze o institutie de etica si deontologie medicala separata, care va fi responsabila de investigarea cazurilor de malpraxis din spitalele din tara.

Cei de la minister au tinut sa mentioneze ca problema principala nu consta in sistemul medical putred de la noi, ci in factorul uman. Asta desi, in urma acestui caz, numeroase paciente au scris pe retelele de socializare despre experientele lor teribile din timpul nasterii.

Cazul tinerei de 19 ani, din Anenii Noi, a ajuns in atentia presei, dupa ce ea a povestit pe retelele de socializare ca a avortat intr-un veceu de la Institutul Mamei si Copilului.

Pacienta a spus ca a avut parte de insulte din partea asistentei medicale de garda, iar la numeroase cereri de ajutor, medicii nu s-au apropiat de ea. Tanara, care se afla acum peste hotare, sustine ca va reveni in tara si va scrie o plangere. Astazi ea nu a fost de gasit pentru comentarii. Cazul este investigat si de politie.