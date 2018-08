Seful sectiei imagistica si radiografie de la Institul Mamei si Copilului ramane in arest la domiciuliu: procurorii au cerut ca acesta sa fie plasat in izolatorul CNA - VIDEO

Acum doua saptamani in cadrul perchezitiilor de la Institutul Mamei si Copilului, ofiterii CNA au ridicat bani in valoare de peste un milion de lei. Bancnotele au fost gasite atat in birourile de serviciu, cat si intr-o banca din capitala.

Ulterior doi medici au fost retinuti, fiind acuzati ca au pus la cale o schema de colectare ilegala de bani de la pacienti. Unul dintre ei a primit arest pesntru 30 de zile in izolatorul CNA, iar seful sectiei arest la domiciliu, dupa ce si-ar fi recunoscut partial vina.