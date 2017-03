Seful SIS care se afla la volanul BMW-ul implicat in accidentul de ieri din capitala, este acuzat ca ar fi plecat de la fata locului. Serviciul de presa al institutiei spune ca Mihai Balan de fapt a fost ranit si a fost dus la spital - VIDEO

MARIANA, ŞOFERIȚĂ: „A ieşit din cealaltă maşină şi s-a uitat ce-i cu automobilul meu, nici măcar nu s-a apropiat de noi şi a dispărut după farmacie în deal.”

Soferita mai spune ca accidentu s-ar fi produs din cauza vitezei excesive cu care se deplasa automobilul de marca BMW, ce apartine SIS-ului.

MARIANA, ŞOFERIȚĂ: „Am ieşit de pe Şciusev. El avea viteză mare. Acum a ieşit că eu am frânat şi tot eu l-am lovit. Dacă viteza era mai mică, de 50, 60 de kilometri pe oră, lovitura nu era să se producă. El era să mă vadă şi să frâneze, dar aşa... ”

Am incercat sa discutam astazi cu seful de la SIS Mihai Balan, acesta insa nu ne-a raspuns la telefon. Serviciul de presa al institutiei, ne-a confirmat ca Balan se afla la volanul BMW-ului cand s-a produs accidentul si ca imediat dupa impact, acesta ar fi fost dus la spitalul institutiei, unde este internat si in prezent cu o lovitura la cap si la picior.

Pentru Ziarul de Garda, seful SIS a declarat ca circula cu 60 de kilometri pe ora si ca soferita nu i-ar fi acordat prioritate, asa cum el era pe drumul principal. Balan a mai declarat ca imediat dupa impact ar fi fost preluat de o doctorita de la spitalul SIS-ului care se afla prin preajma si dus intracolo.

Femeia de la volanul Opel-ului sustine insa ca nu a observat ca celalat sofer sa aiba vreun traumatism. Oamenii legii spun ca deocamdata nu au stabilit cine se face de vinovat de producerea accidentului.

Totodata, politia spune ca in cazul in care persoana implicata in accident a suferit traumatisme si s-a adresat imediat medicilor, nu se considera ca a fugit de la fata locului. Accidentul s-a produs ieri dimineata la intersectia strazilor Vlaicu Parcalab cu Sciusev. In urma impactului dintre cele doua masini, o pasagera de 15 ani din Opel, a ajuns la spital cu comotie cerebrala.