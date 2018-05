Seful statiei de pompare de la Cojusna, unde erau angajati cei doi barbati care au murit in fantana de canalizare, va sta 30 de zile in arest la domiciliu. Ce spun autoritatile - VIDEO

Seful statiei de pompare de la Cojusna, unde erau angajati cei doi barbati care au murit in fantana de canalizare, va sta 30 de zile in arest la domiciliu. Procurorii spun ca el este cercetat pentru incalcarea normelor de securitate. Si in timp ce rudele victimelor cer ca el sa fie pedepsit, avocatul sau sustine ca de vina sunt firmele care varsa deseuri toxice in reteaua de canalizare.