Seful statului a adunat peste noapte de patru ori mai multe primarii care ar vrea ca Moldova sa fie stat suveran. Totul, in replica celor localitati care au semnat pentru Unirea cu Romania - VIDEO

Cu 52 de apeluri pro-statalitate, presedintele Igor Dodon s-a inscris in competitia declaratiilor simbolice. Le-a insiruit astazi pe facebook, in replica, la valul miscarilor unioniste initiat de mai multe localitati, care au semnat pentru Unirea cu Romania. Seful statului a adunat peste noapte de patru ori mai multe primarii care ar vrea ca Moldova sa fie stat suveran. Am descoperit insa ca cel putin un primar spune ca nici nu stia ca satul sau era in lista lui Dodon.