Seful statului a fost atacat in timpul unei vizite in teritoriu, iar presedintele Parlamentului era cat pe ce sa fie impuscat. Sunt scenarii dintr-un film despre bodyguarzii oficialilor de la noi - VIDEO

Ii vedem alaturi de primele persoane in stat, dar, de putine ori in actiune. Poate doar in momentele cand incearca sa tina jurnalistii la distanta. Vorbim despre agentii Serviciului Paza si Protectie de Stat, care au sarbatorit ieri 25 de ani de activitate. Cu aceasta ocazie, ei au realizat un filmulet in care isi etaleaza toate abilitatile. In cele 17 minute, bodyguarzii par actori de Hollywood.