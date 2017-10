Seful statului i-a multumit liderului de la Kremlin pentru export si pentru misiunea de pacificatori din stanga Nistrului. Dodon s-a aratat sigur ca la anul Parlamentul de la Chisinau va fi unul pro-rus - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Datorita intelegerilor noastre, vreau sa va multumesc inca o data. Vreau sa-mi exprim recunostinta in numele poporului moldovenesc. Vreau sa spun un mare multumesc. Inca o data va multumesc."

Mare i-a fost recunostinta lui Igor Dodon in fata lui Vladimir Putin. I-a multumit pentru tot ce a putut. A inceput cu misiunea de pacificatori rusi din stanga Nistrului, pe care o considera atat de importanta.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Vreau sa spun un mare multumesc din partea poporului moldovenesc, pentru ca aceasta misiune de pacificare are un rol important.”

Apoi a trecut la economie, multumindu-i lui Putin ca Rusia si-a deschis piata pentru produsele moldovenesti.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Au fost deschise unele segmente ale pietei rusesti pentru marfurile sensibile ale economiei Moldovei.”

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Exportul produselor moldovenesti pe piata rusa a crescut semnificativ, cu mai mult de 17% in primele sapte luni ale acestui an. Unele produse au crescut de cateva ori, de exemplu, exportul strugurilor a crescut de 19 ori, a merelor de trei ori.”

Si ca sa le treaca pe toate in revista, Dodon i-a multumit si pentru faptul ca fost rezolvata problema migrantilor moldoveni.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Datorita intelegerilor noastre, vreau sa va multumesc inca o data pentru asta, problema migrantilor a fost rezolvata – cateva zeci de oameni au putut sa se legalizeze si sa se intoarca in Rusia.”

S-a laudat si cu o delegatie moldoveneasca, care va participa in aceasta saptamana la un Festival din Soci.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Pentru prima oara, delegatia moldoveneasca formata din 400 de tineri, va participa la Festivalul Tineretului din Soci.”

Era si firesc sa fie prima delegatie din Moldova, avand in vedere ca insasi Festivalul se afla la prima editie, scrie Komersant.ru. La subiectul, politica, Dodon i-a spus omologului sau rus ca este sigur ca incepand cu anul viitor Parlamentul de la Chisinau va fi unul pro-rus. La discutia la care era prezent si Dmitri Rogozin, presedintele a criticat actuala guvernare pentru ceea ce a numit el provocari, avand in vedere situatia de acum cateva luni, cand vicepremierul rus a fost declarat persona non grata.

Igor DODON, PRESEDINTE: ”In mod evident au fost provocari. Cineva spera ca va urma o lovitura mai dura, un raspuns la haosul creat de guvernarea moldoveneasca.”

Fiind atent la declaratiile lui Dodon, care pareau a fi un raport, Vladimir Putin a dat de inteles, ca asteapta ceva in schimb pentru efortul depus in normalizarea relatiilor bilaterale.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Trebuie sa va spun direct ca s-a facut, nu in avans, dar cu scopul de a sustine eforturile voastre de a normaliza relatiile moldo-ruse. Speram ca oamenii vor vedea acest lucru, vor aprecia si vor sprijini acele forte din tara voastra, care sunt concentrate pe construirea si imbunatatirea relatiilor ruso-moldovenesti.”

Iar apoi a adaugat ca in viitor relatiile economice vor depinde de cele politice.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Vom construi relatiile economice in functie de nivelul de cooperare politica.”

Asa cum face de fiecare data, dupa intalnire, Igor Dodon a postat pe Facebook un mesaj lung in limba romana si rusa, unde a scris despre subiectele discutate. Presedintele sustine ca i-a promis lui Putin ca nu va semna nicio lege antiruseasca votata de Parlament.

Astazi, Igor Dodon a participat la sedinta Consiliului Sefilor de State al CSI, care a avut loc la Soci. Tot pe Facebook, presedintele a scris ca si-a exprimat interesul Moldovei pentru preluarea presedintiei in cadrul CSI, in anul 2019.