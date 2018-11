Seful statului il va putea lasa in locul sau pe presedintele legislativului, cand va pleca in concediu, iar deputatii vor avea propriul juramant - VIDEO

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PDM: “Exista interimat volntar, nu da Doamne seful statului e pe foaie de boala, ii dam posibilitatea prin decret sa plece in concediu si trece presedintele parlamentului.“

Sarbu sustine ca pana acum, fiecare inlocuire a presedintelui de catre seful legislativului trebuia decisa printr-o procedura complicata de Curtea Constitutionala. Socialistii, suparati ca Igor Dodon a fost pana acum suspendat de 4 ori ca presedintele parlamentului sa promulge in locul lui legi, nu cred ca e o idee buna.

Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: “Aceste prevederi sunt astazi propuse de dragul gustului, de dragul gustului politic.”

Documentul adoptat astazi introduce si un juramant al deputatilor. Viitorii legislatori vor trebui sa promita solemn ca vor face totul spre “folosul si bunastarea poporului”.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PDM: “Probabil deputatii au ramas putinii functionari care astazi nu depun niciun juramant. Ar fi corect sa depuna juramant de credinta patriei.”

Juramantul se va incheia cu expresia “Asa sa ma ajute Dumnezeu” sau, ca alternativa, “Jur pe onoare si constiinta”. Regulamentul nou este adaptat pentru urmatorul Parlament, care va avea deputati alesi in circumscriptii. Documentul prevede ca legislatorii vor putea forma fractiuni cu cate minim 6 membrii si grupuri de pana la 5 persoane.

Totodata, se mai spune ca dezbaterile in plen, pe un anumit subiect ar putea avea loc fara cvorum, acesta fiind necesar doar la procedura de vot. Ca si pana acum, parlamentarii vor putea vorbi in romana sau in rusa, si actele vor fi publicate in ambele limbi. Proiectul Codului regulilor si procedurilor parlamentare urmeaza sa fie votat in lectura finala.