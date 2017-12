La indicatiile primarului interimar, la intersectia dintre orasul Durlesti si satul Dumbrava din municipiul Chisinau, pe soseaua Balcani, va fi instalat un semafor.

Vitalie BUTUCEL, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: "Instalarea semaforului la intersectia Durlesti si Dumbrava va fi pe 28, adica joi. Lucrarile vor fi finisate si va fi pus in aplicare, daca vreti o sa mergem sa-l pornim. Va fi prelungita ruta 129 in Dumbrava imediat ce va fi pus in functiune semaforul, ca oamenii sa simta o schimbare de Anul Nou."

Silvia Radu, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: "Inseamna ca joi va fi semaforul si vineri va fi pusa ruta. Domnul Branzaniuc va face public cand va fi pusa ruta. Cand aveti nevoie de suportul meu apoi puteti sa ma telefonati."