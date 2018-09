Semnaturi pentru unire. Liberalii s-a lansat intr-o campanie de colectare de iscalituri: vor ca sa le arate parlamentarilor de la noi si celor de la Bucuresti ca oamenii isi doresc unirea. Actiunea a inceput cu un mars automobilistic - VIDEO

Semnaturi pentru unire. La sfarsit de an centenar, Partidul Liberal s-a lansat intr-o campanie de colectare de semnaturi. Liberalii vor sa adune cel putin o suta de mii, ca sa le arate parlamentarilor de la noi si celor de la Bucuresti ca oamenii isi doresc unirea. Actiunea a inceput cu un mars automobilistic, in centrul capitalei. Membrii de partid vor merge in raioane sa convinga localnicii sa isi puna iscalitura.