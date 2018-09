Sentinta amanata, pana luni, in cazul lui Andrei Braguta: avocatii nu au reusit sa-si tina discursurile de final. Tot atunci, cei 7 inculpati urmeaza sa-si spuna ultimul cuvant. Ce pedepse cer procurorii - VIDEO

Toti cei 7 invinuiti au fost prezenti in instanta, insa au refuzat sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.





Procurorii sustin ca nu au cerut pedepse maxime si au solicitat ca fiecare inculpat sa fie pedepsit in baza gradului de implicare. Colegii de celula vor fi pedepsiti pentru aplicarea violentei fizice, iar politistii, pentru ca au tolerat tortura.

Ruslan LUPASCU, PROCUROR: "Cea mai mare pedeapsa a fost solicitata pentru unul din inculpati, 13 ani, unul din detinutii care a aplicat violenta. Pentru angajatii izolatorului au fost solicitate pedepse in jurul la 9-10 ani de inchisoare.”

Avocatii lui Andrei Braguta sustin ca au fost prezentate probe suficiente pentru a dovedi vinovatia inculpatilor si au cerut pentru ei pedepse maxime.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMOLEX:“ Am facut acest lucru pentru a transmite prin instanta de judecata un semnal societatii si in mod special unor responsabili ca astfel de fapte nu trebuie sa fie tolerate.”

Victor MUNTEANU, AVOCAT:“ Vorbim despre probe obiective, probe video mai multe sedinte in care am examinat imaginile, declaratiile martorilor raportul medical care a constatat decesul.”Totodata avocatii familiei Braguta sustin ca vor solicita si achitarea unor prejudicii materiale.SINCRON: Vadim VIERU, AVOCAT PROMOLEX“O sa inaintam o actiune civila in folosul familiei la aceasta etapa va fi atras si statul caci decesul se datoreaza si institutiilor de stat.”

Andrei Braguta a fost retinut in luna august a anului trecut pentru depasirea limitei de viteza, la scurt timp de la arest tanarul s-a stins in penitenciarul 16 in conditii suspecte. Potrivt procurorilor el a decedat de pneumonie. Ulterior insa au fost publicate imagini video din celula, care demostreaza ca tanarul ar fi fost batut in izolator de detinuti si nimeni nu i-a sarit in ajutor.

In cazul mortii lui Andrei Braguta au fost invinuiti 16 politisti si cei patru colegi de celula. Procurorul si judecatorul, care l-au trimis pe Braguta dupa gratii desi stiau despre problemele psihice ale acestuia au fost eliberati din functie.