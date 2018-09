Sentinta in cazul lui Braguta se amana din nou. Unul dintre avocatii celor sapte inculpati a lipsit, in timp ce ceilalti si-au spus ultimul cuvant

Ludmila BOLOCAN, AVOCAT: "Instanta va decide daca pozitia noastra este corecta. Am cerut achitarea clientului."





Andrei Braguta a fost retinut in luna august a anului trecut pentru depasirea limitei de viteza, la scurt timp de la arest tanarul s-a stins in penitenciarul 16 in conditii suspecte. Potrivt procurorilor el a decedat de pneumonie. Ulterior insa au fost publicate imagini video din celula, care demostreaza ca tanarul ar fi fost batut in izolator de detinuti si nimeni nu i-a sarit in ajutor.

In cazul mortii lui Andrei Braguta au fost invinuiti 16 politisti si cei patru colegi de celula. Procurorul si judecatorul, care l-au trimis pe Braguta dupa gratii desi stiau despre problemele psihice ale acestuia au fost eliberati din functie.