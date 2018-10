La sedinta de judecata de astazi, procurorii au cerut 13 ani de inchisoare pentru Boris Babin, care potrivit lor si-ar fi recunoscut vina. Fiul analistului politic Anatol Taranu, in varsta de 30 ani a fost gasit impuscat in iulie, intr-un apartament din secorul Buiucani. Tot atunci, prietenul sau, Boris Babin a fost retinut, fiind invinuit ca a tras de trei ori in victima.